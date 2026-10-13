Multan\'da Peşaver\'e giden yolcu treni raydan çıktı, 5 ölü, 30\'dan fazla yaralı var

Multan'da Peşaver'e giden yolcu treni raydan çıktı, 5 ölü, 30'dan fazla yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Multan'da Peşaver'e giden yolcu treni Sher Shah istasyonu yakınlarında raydan çıktı; 5 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
PAKİSTAN'da Multan bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver'e giden yolcu treninin Multan bölgesindeki Sher Shah tren istasyonu yakınlarında raydan çıkması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini bir vagonda ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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