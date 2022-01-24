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NATO'dan Doğu Avrupa'ya ek gemi ve uçak - Son Dakika

NATO'dan Doğu Avrupa'ya ek gemi ve uçak

24.01.2022 15:31
NATO'dan Doğu Avrupa'ya ek gemi ve uçak

NATO'dan yapılan açıklamada, Doğu Avrupa'ya ek gemiler ve savaş uçakları gönderileceği bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Doğu Avrupa'ya ek gemiler ve savaş uçakları gönderileceği bildirildi.

NATO'dan yapılan ve Doğu Avrupa'ya ek gemiler ve savaş uçaklarının gönderileceği belirtilen açıklamada "NATO müttefikleri güçlerini hazırda bekletiyor ve Doğu Avrupa'daki NATO konuşlandırmalarına ek gemiler ve savaş uçakları gönderiyor, bu da Rusya Ukrayna ve çevresinde askeri yığılmasına devam ederken müttefiklerin caydırıcılığını ve savunmasını pekiştiriyor" denildi.

Geçen günlerde, bazı müttefiklerin mevcut veya yaklaşmakta olan konuşlandırmalarla ilgili duyurular yaptığı ifade edilirken; Danimarka'nın Baltık Denizi'ne bir fırkateyn göndereceği ve NATO'nun bölgedeki uzun süredir devam eden hava devriyesi misyonunu desteklemek üzere Litvanya'ya dört F-16 savaş uçağı yerleştirmeye hazırlandığı belirtildi. İspanya'nın, NATO deniz kuvvetlerine katılmak üzere gemiler göndereceği ve Bulgaristan'a savaş uçağı göndermeyi planladığı açıklanırken, Fransa'nın da NATO komutası altında Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi. Hollanda'nın, NATO'nun bölgedeki hava devriyesi faaliyetlerini desteklemek üzere Nisan ayından itibaren Bulgaristan'a iki F-35 savaş uçağı göndereceği ve ayrıca NATO Mukabele Kuvveti için bir gemi ve kara üslerini beklemeye aldığı ifade edildi.

"NATO, GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

ABD'nin ayrıca, ittifakın doğusundaki askeri varlığını artırmayı düşündüğünü de 'açıkça' belirttiği ifade edilen açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamasına da yer verildi. Stoltenberg, "NATO, ittifakın doğu kısmını güçlendirmek de dahil olmak üzere tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. Toplu savunmamızı güçlendirmek de dahil olmak üzere, güvenlik ortamımızdaki herhangi bir bozulmaya her zaman yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİK DAYANIŞMASININ GÜÇLÜ BİR İŞARETİ"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefikler, Doğu Avrupa'daki NATO savunma konuşlandırmalarını geliştirmek için daha fazla gemi ve jet gönderiyor. Müttefik dayanışmasının güçlü bir işareti" ifadelerini kullandı.


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Baltık Denizi, Danimarka, Savaş, Gemi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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