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Nepal nerede, başkenti neresi? Nepal para birimi nedir? - Son Dakika
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Nepal nerede, başkenti neresi? Nepal para birimi nedir?

Nepal, Asya'nın kalbinde yer alan bir ülke olup, muazzam dağ manzaraları ve zengin kültürü ile bilinir. Nepal hem tarihî zenginlikleriyle hem de modern yaşam tarzıyla dikkat çeker.

Nepal nerede, başkenti neresi? Nepal para birimi nedir?
14.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:15
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Nepal, Asya kıtasının güneyinde, dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar'ın gölgesinde yer alan bir ülkedir. Bu benzersiz coğrafyası, zengin kültürü ve mistik atmosferiyle dikkat çeker. İşte, Nepal'ın coğrafi konumu, başkenti, para birimi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler...

COĞRAFİ KONUMU

Nepal, Asya kıtasında bulunan bir iç ülkedir. Kuzeyde Çin, güney, doğu ve batıda Hindistan ile sınırları vardır. Ülke, coğrafi olarak büyük ölçüde Himalaya Dağları ile kaplı olup, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na ev sahipliği yapmaktadır.

BAŞKENTİ NERESİ?

Nepal'ın başkenti Katmandu'dur. Katmandu, zengin tarihî ve kültürel mirası, tapınakları, pagodaları ve renkli pazarları ile ünlüdür. Aynı zamanda Nepal'ın ekonomik ve ticaret merkezidir.

PARA BİRİMİ

Nepal'in resmi para birimi Nepal Rupisi (NPR)'dir. Nepal Rupisi, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistlerin günlük harcamalarını karşılamak için kullandığı bir para birimidir.

Bilal Ceran
Sondakika.com - Dünya
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