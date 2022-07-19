Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı - Son Dakika
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Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı

19.07.2022 06:03
Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı

Netflix'in reality şovlarından biri olan Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, platforma iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

Netflix'in reality şovlarından biri olan Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, platforma iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e karşı açtığı davada, yemek ve suya erişimleri engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell ayrıca 'insanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu dile getirerek yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini aktardı.

Yapım şirketi Kinetic Content, Variety dergisine bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Şirket, Variety dergisine yaptığı açıklamada, 'Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını' dile getirerek iddialarına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini aktardı.

Love Is Blind adlı programda katılımcılar birbirlerini görmeden farklı odalarda konuşarak diğer yarışmacıyı tanımaya ardından da evlenmeye çalışıyor.

Yarışmacılar tanıma safhasında nişanlandıktan sonra diğer yarışmacıyı görme şansına erişiyor.

Sezon sonunda kimi ilişkiler ayrılıkla kimileri ise evlilikle sonuçlanıyor.

Chicago'daki bir ipotek şirketinin başında olan Hartwell, uykusuzluk, gıda ve suya erişememe gibi durumların etkisinden ancak birkaç günde kurtulduğunu dile getirdi.

CNN'e bir röportaj veren Hartwell, parlak ışıklar altında uzun saatler çalışmaktan ötürü zorlanladığını anlattı.

Parası ödenmeyen saatlerinin ücretini ve maddi tazminat talep eden Hartwell, gıda ve su yokken aç karnına alkol tüketmenin teşvik edildiğini dile getirdi.

Love Is Blind, geçen hafta reality şov kategorisinde Emmy ödüllerine aday gösterilmişti.

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Kaynak: BBC

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