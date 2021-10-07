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Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı - Son Dakika
BBC

Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı

07.10.2021 12:23

Netflix'de son günlerde gündem olan film Squid Game ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizide verilen telefon numarası, gerçek bir kadına ait çıktı. Numaranın dünyaya yayılmasından sonra herkesin kendisini aradığını söyleyen kadın, 37 bin TL'lik tazminat teklifini de istemedi.

Dizileri dünya genelinde etki yaratan Netflix, yeni dizisi Squid Game ile sektöre bomba gibi girdi. Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse gençler arasında en çok konuşulan konuların başında Squid Game geliyor. Ancak dizide çeşitli mesajlar verildiğinin söylenmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Dizinin bölümünde gerçekten numarası verilen kadın, herkes tarafından aranmaya başladı.

DİZİDEKİ GİBİ OYUN OYNAMAK İSTİYORLAR

Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı. Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.

TAZMİNAT TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Kore basınında yer alan haberlere göre kadın beş milyon wonluk (yaklaşık 37 bin TL) tazminat talebini reddetti. Netflix tazminat iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da izleyicilerden bu numarayı aramamalarını talep etti. Şirketten yapılan açıklamada "Prodüksiyon şirketiyle birlikte bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz. Telefon numarasının yer aldığı sahneleri değiştirebiliriz" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

17 Eylül'de yayına giren dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi. BBC'den Waiyee Yip ve William Lee, dizinin konusu daha önce işlenmiş olsa da etkileyici görselleri, insanların kendilerinden bir şeyler bulabildiği karakterleri ve insan doğasına dair rahatsız edici çıkarımları nedeniyle dünya çapında ilgi gördüğünü söylüyor.

Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı! Herkes onu aramaya başladı
Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı

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Son Dakika Dünya Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı - Son Dakika
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