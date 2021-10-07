Dizileri dünya genelinde etki yaratan Netflix, yeni dizisi Squid Game ile sektöre bomba gibi girdi. Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse gençler arasında en çok konuşulan konuların başında Squid Game geliyor. Ancak dizide çeşitli mesajlar verildiğinin söylenmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Dizinin bölümünde gerçekten numarası verilen kadın, herkes tarafından aranmaya başladı.
Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı. Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.
Kore basınında yer alan haberlere göre kadın beş milyon wonluk (yaklaşık 37 bin TL) tazminat talebini reddetti. Netflix tazminat iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da izleyicilerden bu numarayı aramamalarını talep etti. Şirketten yapılan açıklamada "Prodüksiyon şirketiyle birlikte bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz. Telefon numarasının yer aldığı sahneleri değiştirebiliriz" ifadeleri yer aldı.
17 Eylül'de yayına giren dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi. BBC'den Waiyee Yip ve William Lee, dizinin konusu daha önce işlenmiş olsa da etkileyici görselleri, insanların kendilerinden bir şeyler bulabildiği karakterleri ve insan doğasına dair rahatsız edici çıkarımları nedeniyle dünya çapında ilgi gördüğünü söylüyor.
Son Dakika › Dünya › Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı - Son Dakika Dünya