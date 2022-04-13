New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu - Son Dakika
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New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

13.04.2022 08:35
New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

New York polisi metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terör saldırısı olmadığını açıkladı. NYPD açıklamasında saldırganın 62 yaşındaki Frank James adlı siyahi bir adam olduğunu belirtildi ve başına 50 bin dolar ödül konduğu duyuruldu.

ABD, New York metrosuna düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor… New York'taki Brooklyn metro istasyonuna düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı.

New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

NYPD, "New York'ta bu sabah 36'ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor" dedi.

YAKALANMASINI SAĞLAYANA 50 BİN DOLAR ÖDÜL VAR

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini aktararak, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5'inin sağlık durumunun ise "kritik ancak stabil" olduğunu belirtti.

New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

Yetkililer, şüphelinin kiraladığı minibüste çok sayıda silah ve mühimmat buldu.

Yetkililer saldırının arkasında 62 yaşındaki Frank James isimli bir adamın olabileceği şüphesi olduğunu açıkladı. James'in Philadelphia'da bir minibüs kiraladığı ve Brooklyn'e geldiğini ve saldırı olayının yakınlarında aracın bulunduğunu duyurdu.

New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

Yetkililer henüz James'in yakalanmadığını açıklarken, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 50 bin dolar ödül verileceğini de belirtti.

James'in saldırıdan önce sosyal medya üzerinden evsizlik ve evsizlerle ilgili "rahatsız edici" paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

GAZ MASKESİ TAKIP SALDIRMIŞ

Metro istasyonundaki görgü tanıkları saldırganın gaz maskesini sakin bir şekilde taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Saldırganın ayrıca gaz bombası kullandığı ve metronun kapısı açılmadığı için yolcuların içeride saldırganla mahsur kaldığı da belirtildi.

New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu

Öte yandan saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunan kiralık araçta inceleme yapan yetkililer 380 kalibrelik bir tabanca ve çok sayıda şarjör bulunduğunu da belirtti. Saldırganın 36'ncı caddede gözden kaybolduğu aktarılırken bölgede hiçbir kamera olmadığı da kayıtlara geçti.

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