New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi - Son Dakika

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New York Sunset Park'taki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında silah saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaralanırken, dünya genelinde büyük yankı uyandıran olaya ait yeni görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, insanların can havliyle kaçtıkları görülüyor.

ÜZERİNDE İŞÇİ YELEĞİ VARDI

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

5 KİŞİ SİLAHLA YARALANMIŞ

Olayın ardından acil olarak bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi görenler arasındaki 5 kişinin silahla yaralandığı belirtildi. Diğer yaralıların ise olay anındaki arbede de yara aldığı ifade ediliyor.

SALDIRIYI HENÜZ KİMSE ÜSTLENMEDİ

Metro istasyonundaki saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Saldırıyı şu ana kadar kişi veya örgüt bazında üstlenen olmadı.

İşte saldırı anına ait görüntüler: