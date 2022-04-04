New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı - Son Dakika
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New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı

04.04.2022 07:48

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Times Meydanı'nda toplanıp teravih namazı kıldı. Kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı'nda Müslümanlar tarihte ilk kez teravih namazı kıldı. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için burada toplanan Müslümanların görüntüleri meydanda bulunan kişilerin kameralarına yansıdı.

TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

Times Meydanı'nda Müslümanların ilk kez namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Kılınan teravih namazının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tarihte ilk kez Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede Times Meydanı'nda kılınacak teravih namazı için, yetkililerden izin alındığı bilgisi paylaşıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan insan hakları aktivisti Shahnawaz Ansari ise "Times Meydanı'nda Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"İSLAM BİZİ İYİ İŞLER YAPMAYA TEŞVİK EDİYOR"

Teravih namazı için bölgede bulunan bir kişi ise, "İslam hakkında birçok yanlış anlama var. Tüm kültürlerde, tüm dinlerde çılgın insanlar var ve bu küçük çılgın insan grupları çoğunluğu temsil etmiyor. İslam bizi dua etmeye, oruç tutmaya, iyi işler yapmaya, sadaka vermeye teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Dünya New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı - Son Dakika


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