Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntülendi

31.07.2023 12:37

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi. Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun arabuluculuk faaliyetleri kapsamında Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar sosyal medya ve uluslararası basında geniş yer aldı. ECOWAS, darbecilere 1 hafta süre vererek Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılmasını talep etti. ECOWAS'ın askeri müdahale için Fransa ve ABD'den destek alabileceği belirtiliyor.

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, çeşitli görüşmelerde bulundu. Önce darbenin arkasındaki isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody ile görüşen Itno, ardından Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ve eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldi.

DARBEDEN SONRA İLK KARE

İtno'nun Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar hem sosyal medya hem de uluslararası basında geniş yer aldı. Böylece Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntü vermiş oldu.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum (sağdaki)

EV HAPSİNDE TUTULUYOR

Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor. Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.

DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE VERDİLER

ECOWAS dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti. ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu. ECOWAS'ın askeri gücünün böyle bir müdahale için yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD'den de destek alınacağı öne sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı. Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İdris Debi, Nijer, Çad, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
12:49 Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:45 Son Dakika: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü burada! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:46 Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor
12:41 Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci adayı Keylor Navas
12:15 Ankara İl Müftüsü'nden tartışma yaratacak fetva: Yabani eşeğin eti de sütü de helaldir
12:09 Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 13:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement