Nijerya'da şaşırtan iç çamaşırı hırsızlığı! Kocasını çağıran kadın gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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Nijerya'da şaşırtan iç çamaşırı hırsızlığı! Kocasını çağıran kadın gerçeği ortaya çıkardı

05.12.2022 10:22

Nijerya'da yaşanan olayda bir genç, ziyarete gittiği ablasının komşusunun balkonundan iç çamaşırı çalmaya çalıştı. Kadının durumu fark edip kocasına haber vermesi üzerine mahalleli bölgeye toplandı. Adamın hırsız değil de sapık olduğunu öğrenen mahalleli, çırılçıplak soydukları şahsı sokak sokak gezdirdi.

Nijerya'da meydana geldiği belirtilen olaya göre genç bir adam, ablasının evine ziyaretçi olarak gitti. Ancak bu sırada yan komşunun balkonunda asılı olan kadın iç çamaşırlarını gördü. Kimseye belli etmeden iç çamaşırlarından birkaç adet almaya çalışan genç, evin kadınına yakalandı.

ÖFKELİ KADIN, KOCASINA HABER VERDİ

Çığlık atan kadın hemen kocasına ve diğer komşularına haber verdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda insan toplandı. İnsanlar önce ne olduğunu anlamadı ancak ilginç gerçek daha sonra ortaya çıktı.

HIRSIZ DEĞİL SAPIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mahalle halkı, iddiaların odağındaki gencin ziyaret için bir eve geldiğini öğrenmesinin ardından daha da sinirlendi. Halk, çırılçıplak soydukları genci dakikalarca sokaklarda gezdi. O anlar çevredekilerin objektifine yansıdı.

Evinden iç çamaşırı çalınan kadın kocasını çağırdı! Ortaya çıkan gerçek mahalleyi sokağa döktü
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SON DAKİKA: Nijerya'da şaşırtan iç çamaşırı hırsızlığı! Kocasını çağıran kadın gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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