Üye Girişi
Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

19.12.2021 22:36
Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırılarda, 38 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda ev kundaklanırken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Nijerya'nın Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Giwa bölgesine bağlı köylere saldırı düzenlediğini belirtti.

ÇOK SAYIDA EV KUNDAKLANDI

Aruwan, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

MOTOSİKLET KULLLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

KABİLELER ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR OLUYOR

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika, Saldırı, Nijerya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:04 Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek
00:02 Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli
23:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Benden başka bir şey beklemeyin
23:44 Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz         
23:44
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak         
10:09
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 00:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement