Norveç'te sel sularına kapılan prefabrik ev köprüye çarparak ezildi - Son Dakika
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Norveç'te sel sularına kapılan prefabrik ev köprüye çarparak ezildi

10.08.2023 12:26

Norveç'teki Hemsilar Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde, prefabrik bir ev köprüye çarparak ezildi. Hans Fırtınası'nın etkisiyle yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Norveç'teki Hemsilar Nehri'nde sel sularına kapılan prefabrik bir ev, köprüye çarparak kağıt gibi ezildi.

Kuzey Avrupa'da Hans Fırtınası etkisini sürdürüyor. Norveç'te fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Hayat durma noktasına gelirken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Hemsedal kasabasında prefabrik bir ev, sel sularına kapılarak Hemsilar Nehri'nde sürüklenmeye başladı. Nehir üzerindeki köprüye çarpan ev, kağıt gibi ezildi. O anlar bir bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSLO

Kaynak: İHA
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Kuzey Avrupa, Norveç, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te sel sularına kapılan prefabrik ev köprüye çarparak ezildi - Son Dakika
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