Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı - Son Dakika
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Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı

14.05.2022 16:59
Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde bulunan St. Anselm Okulu tarafından, öğrencilerin annelerine hediye güller verildi. Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açınca içinden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıkmasının ardından ortalık ayağa kalktı.

ABD'de bulunan St. Anselm Okulu'nda veliler düşünülerek bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere gönderilmek üzere öğrencilere verildi.

GÜLLERİ AÇINCA ŞOK OLDULAR

Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açtıklarında büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Çünkü güllerin içerisine aslında olmaması gereken kırmızı dantelli iç çamaşırı da konulmuştu.

HEMEN OKULU ARADILAR

Başlarına gelen durum karşısında önce ne yapacağını bilemeyen veliler, ardından teker teker okul yönetimini aramaya başladı. Okul yönetimi ise yaptığı özür açıklamasında, hediyelerin işletmeden alındığı sırada karıştığını belirtti.

Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı
Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı
Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
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SON DAKİKA: Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı - Son Dakika
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