ABD'de bulunan St. Anselm Okulu'nda veliler düşünülerek bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere gönderilmek üzere öğrencilere verildi.
Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açtıklarında büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Çünkü güllerin içerisine aslında olmaması gereken kırmızı dantelli iç çamaşırı da konulmuştu.
Başlarına gelen durum karşısında önce ne yapacağını bilemeyen veliler, ardından teker teker okul yönetimini aramaya başladı. Okul yönetimi ise yaptığı özür açıklamasında, hediyelerin işletmeden alındığı sırada karıştığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı - Son Dakika