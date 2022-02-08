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Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor - Son Dakika

Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor

08.02.2022 09:55
Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor

İskoçya'da bir okulun balo gecesinde öğretmen ve öğrencinin ilişkiye girdiği iddia edilmişti. İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Öğrencilerine "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği iddia edilen kadının meslekten ihracı isteniyor. Ayrıca mahkeme süreci devam ediyor.

İskoçya'da geçtiğimiz haftalarda bir okulun balo gecesinde skandal meydana geldiği ve bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu öğretmenin kim olduğu açıklanmadı.

İSKOÇ BASINI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzerine giden İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie olduğunu açıkladı. Hatta o gece öğretmenin, öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği de öne sürüldü.

YATAKTA YAKALANDILAR

Daha sonra bir öğrencisiyle yakınlaşan Melissa Tweedie'nin odaya giderek cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Diğer öğrencilerin kendilerini bulmalarının ardından da skandalın patladığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından İskoçya Genel Öğretim Konseyi öğretmenin meslekten ihracını istedi. Ayrıca olayla ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

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İskoçya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor - Son Dakika
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