Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm

Kathy McDaniel isimli kadın, 2000 yılında Akciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. McDaniel, durumunun ağırlaşmasının ardından komaya girdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. İyileşmesinin ardından komada yaşadıklarını anlatan kadın, cehennem ve cenneti gördüğünü iddia etti.

"İBLİSLER İŞKENCE YAPIYORDU"

Kathy, ilk başta karanlık bir bölgeye geçtiğini, daha sonra ise sıcak, puslu ve bunaltıcı bir hava ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Şu anda 75 yaşında olan Kathy, cehennemde iblislerin insanlara işkence yaptığını söyleyerek, "Gördüğüm tablo gerçekten de korkunçtu" dedi. Kathy ayrıca ellerini kavuşturmuş şekilde duran iblisle göz göze geldiğini anlattı.

Kathy McDaniel

"BİR ODAYA GİRİP HEMEN GERİ ÇIKTIM"

Cehennemdeki bir odaya girdiğini söyleyen Kathy, "Cehennemde ilerlediğim sırada bir odaya daldım. Odada kadınlar vardı ve gerçekten durumları çok kötüydü. Yüzlerine dahi bakamadım, hemen odadan geri çıktım" ifadelerini kullandı.

"SONRASINDA CENETTE GEÇTİM"

Kathy, cehennemde bir süre kaldıktan sonra "Daha önce hiç yaşamadığım bir mutluk" diye tanımladığı duygularla birlikte cennete geçtiğini ve cennetin tanımlanamayacak kadar güzel olduğunu ifade etti.

Kathy McDaniel başına gelenlerle ilgili bir de kitap yazdı

BAŞINA GELENLERİ YAZDI

Kathy, tüm bu yaşadığı ilginç olayları kitaplaştırmayı da ihmal etmedi. Cennet ve cehennemi anlatan bir kitap kaleme alan Kathy, deneyimlerinin hepsini insanlarla paylaştı.