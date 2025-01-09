Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi

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Güney Kaliforniya'da devam eden orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının açıklanmasını 17 Ocak'tan 19 Ocak'a erteledi. Akademi, ayrıca oylama süresini iki gün uzattığını belirtti. Yangınlar nedeniyle birçok etkinliğin iptal veya ertelemeye alındığı belirtildi. Akademi, yangınlardan etkilenen herkese taziyelerini sundu.

09.01.2025 11:37
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LOS Angeles ve çevresinde devam eden orman yangınları nedeniyle Oscar adaylıklarının açıklanması 17 Ocak'tan 19 Ocak'a ertelendi.

Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.

Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, "Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yangınların bölgedeki yaşamı ciddi şekilde etkilediği, tahliyeler ve zararla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

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