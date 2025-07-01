OteliniSat.com\'dan iklim krizinin turizm sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirme

OteliniSat.com'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli illerde görülen yangınlar, ormanların yanı sıra yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını ve ekosistemleri de tehdit ediyor.

Söz konusu durumlar, iklim krizinin artık bir çevre sorunu olmaktan çok, doğrudan insan hayatını ve ekonomik düzeni etkileyen çok boyutlu bir gerçeklik haline geldiğini gösteriyor.

Yangınlarla artan sıcaklıklar, su kıtlığı ve kuraklık tehlikesi turizm sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda doğaya duyarlı ve afetlere karşı dayanıklı yapılar kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

"ÇEVRESEL DAYANIKLILIK ÖNCELİKLİ HALE GELDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, "Yangınlara karşı dirençli yapı malzemeleri, enerji verimliliği sağlayan sistemler, su geri kazanım üniteleri gibi unsurlar artık sadece çevreci tercihler değil, birer güvenlik zorunluluğu oldu." ifadelerini kullandı.

Yangın güvenliği, enerji verimliliği ve çevresel dayanıklılığın öncelikli hale geldiğini vurgulayan Aksu, sorun karşısında artık her sektörde olduğu gibi turizmde de yeşil dönüşüm ve güvenlik önlemlerinin lüks değil, zorunluluk olduğunu aktardı.

Aksu, eski ve kırılgan yapıların hem çevresel hem de toplumsal açıdan büyük bir yük haline geldiğini, yeni dönemde tesislerin sadece çevre dostu değil, aynı zamanda afetlere karşı dayanıklı olması gerektiğini belirtti.

Yeni dönemde yatırımcıların gündeminde artık sadece karlılığın olmadığını, yangın güvenliği, enerji verimliliği ve çevresel dayanıklılığın da öncelikli hale geldiğini anlatan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizine karşı dirençli, çevre dostu ve sürdürülebilir varlıklar, sektörün yeni yatırım standardı haline geliyor. Bugün karbon ayak izi yüksek, eski ve güvensiz yapılar hem çevresel hem de finansal açıdan ciddi risk taşıyor. Bu nedenle turizm varlıklarını sadece karlı değil, aynı zamanda güvenli ve iklime dirençli yatırımlara dönüştürüyor."

JRO Yatırım Genel Müdürü Göksel Akman da küresel çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerinin her geçen gün daha fazla önem kazandığına işaret ederek, Türkiye'deki turizm yatırımlarının da dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu anlattı.

Hem doğaya hem yatırımcıya kazandıran yeni yaklaşımla birlikte artık tüm tesislerin sadece yeşil değil, güvenli de olmak zorunda olduğuna dikkati çeken Akman, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yaşanan yangınlar, bir uyarıdan fazlası. Bu durum, toplumun her kesimini, vatandaşı, kamu otoritelerini, yatırımcıyı ve işletmecileri, daha sorumlu, bilinçli ve uzun vadeli bir bakış açısına çağırıyor. Turizm artık sadece deniz ve güneş değil, güvenlik, doğaya saygı ve ortak yaşam bilinciyle yeniden tanımlanmak zorunda."