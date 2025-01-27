PAKİSTAN'ın Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının uzun çalışmalar sonucu söndürüldüğünü açıkladı.
Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının sürdüğünü, bu nedenle bölgede tahliye çalışmalarının başladığını kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da LPG Yüklü Tanker Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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