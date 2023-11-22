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Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu - Son Dakika

Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu

Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini söyledi. Cemali, Pakistan'ın, BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti ve diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını belirtti. Büyükelçi Cemali, 2024'te, Rusya'nın dönem başkanlığında, ülkesinin, BRICS'e üye olmayı planladığını belirtti.

Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu
22.11.2023 - 21:55,
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Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Cemali, Pakistan'ın, BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti.

Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini dile getirerek, İslamabad'a bu konuda destek vermeleri için diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Cemali, 2024'te, Rusya'nın dönem başkanlığında, ülkesinin, BRICS'e üye olmayı planladığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Resmi Olarak BRICS Üyeliğine Başvurdu - Son Dakika
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