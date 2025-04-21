Papa Francis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Papa Francis Hayatını Kaybetti

Papa Francis Hayatını Kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünyadan taziye mesajları yağdı.

21.04.2025 14:31
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KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan liderinin ölümünün ardından dünyadan mesajlar art arda geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in papalığı boyunca her zaman en savunmasız ve en kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını belirtti. Macron, "Bu savaş ve vahşet zamanında, ötekine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı" dedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: DÜN PAPA'YI GÖRDÜĞÜM İÇİN MUTLUYDUM

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi oldu. Vance, Papa'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Papa'nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

İngiltere Kilisesi'nin lideri ve İngiltere Kralı Charles, Papa'nın ölümü nedeniyle "derin üzüntü içinde olduğunu" vurgulayarak, "taziye dileklerini" iletti.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN: İLHAM UYANDIRDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis'in, alçakgönüllülüğü ve mazlumlara duyduğu saf sevgiyle sadece Katolik Kilisesi'nde değil, milyonlarca kişide ilham uyandırdığını söyledi. Von der Leyen, "Bu derin kaybı hisseden herkesle birlikteyim. Onun mirasının hepimizi daha adil, barışçıl ve merhametli bir dünyaya doğru yönlendirmeye devam edeceğini umuyorum" dedi.

ALMANYA: ONA ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK REHBERLİK ETTİ

Almanya'nın müstakbel başbakanı Friedrich Merz, Papa Francis'in toplumun en zayıf üyelerine yorulmak bilmeden gösterdiği bağlılıkla hatırlanacağını kaydetti. Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ona alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inanç rehberlik etti" ifadelerini kullandı.

RUSYA: PAPA ULUSLARARASI OTORİTEYE SAHİPTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis'in vefatı nedeniyle paylaştı. Kremlin'in resmi sitesinden yayınlanan mesajda Putin, "Papa Francis, Hristiyan doktrininin sadık bir hizmetkarı, bilge bir din ve devlet adamı ve hümanizm ve adalet gibi yüksek değerlerin tutarlı bir savunucusu olarak büyük bir uluslararası otoriteye sahipti" açıklamasında bulundu.

HOLLANDA: HER YÖNÜYLE BİR HALK ADAMIYDI

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise Papa Francis'in her yönüyle bir halk adamı olduğunu belirtti. Schoof, "Katolik toplumu, günümüzün sorunlarını fark eden ve bunlara dikkat çeken bir lidere veda ediyor. Papa Francis, ağırbaşlı yaşam tarzı, hizmet ve merhametiyle Katolik olan ve olmayan pek çok kişi için bir rol modeldi. Kendisini büyük bir saygıyla anıyoruz" dedi.

İTALYA: BÜYÜK BİR ADAMIN KAYBI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa Francis'in ölüm haberinin 'büyük bir adamın' kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yarattığını söyledi. Meloni, "Onun dostluğundan, öğütlerinden ve öğretilerinden yararlanma ayrıcalığına sahip oldum; bu öğretiler, zorluk ve acı zamanlarında bile hiç durmadı. Kutsal Baba'ya yürekten bir hüzünle veda ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Papa Francis'in, barışa, sosyal adalete ve en kırılgan olanlara olan bağlılığına değindi. Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa Francis'in ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Barışa, sosyal adalete ve en kırılganlara olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor. Huzur içinde uyusun" açıklamasında bulundu.

POLONYA: MERHAMET ELÇİSİ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Papa'nın modern dünyanın zorluklarına cevap olarak gördüğü büyük bir 'merhamet elçisi' olduğunu kaydetti. Duda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hizmetlerinde tevazu ve sadelikle yol aldı" dedi.

İRLANDA: DIŞLANANLAR VE EZİLENLERLEYDİ

İrlanda Başbakanı Michael Martin ise Papa Francis'in, yoksullar, dışlananlar ve ezilenlere gösterdiği dayanışmayı anımsattı. Martin, "Papa Francis'in uzun ve saygın papalığı, şefkat, barış ve insan onuru ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığıyla öne çıktı" ifadesini kullandı. Martin, Papa'nın 2018'deki İrlanda ziyaretinde Katolik Kilisesi'nde geçmişte yaşanan çocuk istismarları konusunda duyduğu 'acı ve utanç' ifadesiyle de hatırlanacağını bildirdi.

ARJANTİN: GENÇLER ARASINDA DİNİ BİLİNÇ YAYDILAR

Francis'in vatandaşı olduğu Arjantin'in Devlet Başkanı Javier Milei, daha önce çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı Papa için taziye mesajı yayınladı. Milei, mesajında Francis'in dinler arası diyalogda oynadığı role, gençler arasında din bilincinin yayılması konusunda yaptıklarına ve Vatikan'da maliyet düşürmeye yönelik faaliyetlerini vurguladı.

İRAN: TÜM HRİSTİYANLARA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi de Papa'nın ölümünden sonra yaptığı açıklamada, "Az önce meslektaşlarım bu haberi bana iletti. Tüm dünyadaki Hristiyanlara başsağlığı diliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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