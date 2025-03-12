Papa Francis'in Sağlık Durumu İyileşiyor

(ANKARA) - Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görüyor. Vatikan Basın Ofisi, doktorlardan edindikleri bilgilere göre, Papa'nın sağlık durumunun "karmaşık olduğunu ancak az da olsa iyileşmelerin görüldüğünü" bildirdi.

Vatikan Basın Ofisi, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa Francis'in sağlık durumu hakkında dün gazetecilere kısa bir güncelleme sundu. Vatikan Basın Ofisi'nin yayınladığı güncellemeye göre, Papa Francis'in sağlık durumu stabil kalmaya devam ederken; doktorlar, durumunun "karmaşık olduğunu ancak az da olsa iyileşmelerin görüldüğünü" doğruladı. Papa'nın, gün boyunca yüksek akışlı oksijen tedavisine devam ettiği bildirildi. Papa'nın sağlık durumu stabil olduğu için ayrıntılı bir tıbbi bülten yayımlanmadı.

Vatikan Basın Ofisi'nin aktardığına göre, Papa Francis, hastanedeki odasının özel şapelasında dua ederek zaman geçirdi. Ziyaretçi kabul etmedi, ancak manevi egzersizlerin bir parçası olarak dua ve meditasyona zaman ayırdı.