Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Dembele'yi 50 Milyon euroya transfer etti - Son Dakika
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Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Dembele'yi 50 Milyon euroya transfer etti

Son Güncelleme: 12.08.2023 12:20

Barcelona'ya 135 milyon euroya transfer olan Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Barcelona'ya 135 milyon euroya transfer olan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BARÇA BÜYÜK ZARAR ETTİ

Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele transferi için Barcelona'ya 50 milyon euro ödeyecek. Katalan devi, Fransız futbolcuyu Borussia Dortmund'dan 135 milyon euroya transfer etmişti.

83 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki futbolcu, Barcelona kariyerinde 185 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 40 gol ve 43 asistlik katkı sağladı.

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Paris Saint Germain, Barcelona, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Dembele'yi 50 Milyon euroya transfer etti - Son Dakika
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