Paris'te doğal gaz patlaması: 4 yaralı - Son Dakika
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Paris'te doğal gaz patlaması: 4 yaralı

21.06.2023 19:49

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 24 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması! 4 yaralı var

GAZ KAÇAĞI KAYNAKLI PATLAMA

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması! 4 yaralı var

ÇOK SAYIDA YANGIN ÇIKTI

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması! 4 yaralı var

İTFAİYE ERLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması! 4 yaralı var

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 24 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti. Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti. Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.

ENKAZ ALTINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetti. Nunez, patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirtti. Bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini dile getiren Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını aktardı. Laurent Nunez, enkaz altında aramaların sürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau da yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtti. Beccuau, olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te doğal gaz patlaması: 4 yaralı - Son Dakika


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