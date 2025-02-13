PERU'nun Pucallpa şehrinde iki teknenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Peru'nun Ucayali bölgesinin başkenti Pucallpa şehrinde tekne kazası meydana geldi. Ucayali Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Peru'da Tekne Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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