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Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler! - Son Dakika

Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!

14.02.2022 15:55

Peru'da bir kazı alanında, İnka dönemi öncesine ait 6 çocuk mumyası bulundu. Pamuklu kumaşlara sarılı, iplerle bağlanmış mumyaların kurban edildikleri düşünülüyor.

Peru'da başkent Lima'nın yakınındaki Cajamarquilla'da devam eden kazı çalışmalarında dünyanın dikkatini çeken bir keşif gerçekleştirildi. Arkeologlar, İnka dönemi öncesine ait 6 mumya ortaya çıkardı.

İPLERLE BAĞLAMIŞLAR

Pamuklu kumaşların içinde iplerle bağlanmış olarak bulunan çocuk mumyalarının yanında, yedi yetişkinin de iskelet kalıntıları tespit edildi.

BAŞKA MUMYA İLE İLİŞKİLİ OLABİLİRLER

Milattan önce 800 yılına ait olduğu tahmin edilen mumyaların, daha önce bulunan başka bir mumya ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

"RUHUNA EŞLİK ETMESİ İÇİN KURBAN VERİLMİŞLER"

Kazıda yetkili bir arkeolog, "Görünüşe göre And Dağları'nda yaşamış yerlilerin geleneklerine uygun bir şekilde buradaki insanların hepsi mumyanın ruhuna eşlik etmesi için kurban edilmiş." dedi. Geçen yıl kazı alanında keşfedilen mumya da pamuklu kumaşlarla kaplı, elleri ve vücudu iple bağlı olarak bulunmuştu.

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İskelet, Lima, Peru, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler! - Son Dakika
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