PHP'de kritik güvenlik açığı: Avrupa'da birçok web sitesi kapatıldı - Son Dakika
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PHP'de kritik güvenlik açığı: Avrupa'da birçok web sitesi kapatıldı

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PHP\'de kritik güvenlik açığı: Avrupa\'da birçok web sitesi kapatıldı
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İnternette yaygın kullanılan PHP programlama dilinde yapay zekâ yardımıyla iki kritik güvenlik açığı bulundu. Finlandiya hükümeti ve Hollanda'nın siber güvenlik ajansı başta olmak üzere birçok kurum, güncelleme öncesinde web sitelerini geçici olarak kapattı.

BBC'nin haberine göre, internette çok yaygın kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığı bulundu. Açıkları kapatan güncelleme çarşamba öğleden sonra yayımlandı; güncelleme öncesinde Avrupa'da çok sayıda kurum web sitelerini geçici olarak erişime kapattı.

Finlandiya hükümeti kamuya açık web hizmetlerini geçici olarak durdurdu. Hollanda'nın siber güvenlik ajansı da açıklar nedeniyle kendi sitesini kapattığını açıkladı. Hollanda'nın halk sağlığı ve çevre enstitüsünün sitesi kapatılırken, ülke parlamentosunun alt kanadı Tweede Kamer'in sitesine de erişilemedi. İskoçya'da Edinburgh belediyesinin sitesi ile sanat platformu DeviantArt da erişilemeyen siteler arasında yer aldı; bu kurumlar kapanmanın PHP ile bağlantılı olduğunu henüz doğrulamadı.

Açıklar, Calif ve Wiz adlı siber güvenlik şirketlerinin araştırmacıları tarafından OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâ modelleri kullanılarak bulundu. Wiz, bunların yapay zekânın bugüne kadar bulduğu "en ciddi güvenlik açıkları" olduğunu söyledi. Şirketlere göre açıklar on yılı aşkın süredir fark edilmemişti.

OpenAI de blog yazısında durumu "yakın dönemin en etkili güvenlik sorunlarından biri" olarak nitelendirdi. Wiz, internetin "yaklaşık yüzde 70'inin" etkilendiğini tahmin ediyor; ancak bu rakam bağımsız olarak doğrulanamadı.

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ile AB, Avustralya ve Japonya'daki siber güvenlik kurumları, PHP kullanan kuruluşlara güncellemeleri hızla yüklemeleri çağrısında bulundu. NCSC, hemen düzeltme yapılamıyorsa sistemin tamamen güvenli hale getirilene kadar çevrim dışı bırakılmasının değerlendirilmesini istedi.

Siber güvenlik şirketi Huntress, PHP'nin WordPress, Drupal, Joomla ve Magento siteleri, paylaşımlı barındırma platformları ve kontrol panelleri gibi pek çok yazılımın arka planında çalıştığına dikkat çekti.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
FinlandiyaYapay ZekaHollandaDünyaSon Dakika

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