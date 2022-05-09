Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu - Son Dakika

Sputnik'te yer alan habere göre; Polonya'nın başkenti Varşova'da 9 Mayıs törenine katılan Rus büyükelçi Sergey Andreyev'e kırmızı boya ile saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev'in İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anıt mezarına çelenk bırakmaya giderken saldırıya uğradığı aktarıldı.

Washington Post'tan Mary Ilyushina, Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:

Saldırıyı kimlerin düzenlediğiyle ilgili bilgi açıklanmadı.