Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu - Son Dakika
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Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu

09.05.2022 14:12

Polonya'nın başkenti Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e kırmızı boya ile saldırı düzenlendi. Andreyev, saldırı sırasında İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin yattığı mezarlığa çelenk bırakmaya gidiyordu. RİA Novosti haber ajansı muhabiri, saldırının ardından Andreyev'in mezarlığa çelenk bırakamadan Polonya polisi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığını aktardı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Polonya'nın başkenti Varşova'da 9 Mayıs törenine katılan Rus büyükelçi Sergey Andreyev'e kırmızı boya ile saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev'in İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anıt mezarına çelenk bırakmaya giderken saldırıya uğradığı aktarıldı.

Washington Post'tan Mary Ilyushina, Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:

Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu

Saldırıyı kimlerin düzenlediğiyle ilgili bilgi açıklanmadı.

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