Prens Harry\'den Barış Çağrısı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu ve Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere'de kendisine sağlanan güvenlik protokolüyle ilgili davayı kaybetmesinin ardından sessizliğini BBC'ye bozdu.

Prens Harry BBC'ye verdiği duygusal mülakatta, Kraliyet Ailesi'yle "barışmak istediğini" söyledi.

Yaşanan güvenlik ihtilafı nedeniyle babası Kral 3. Charles'ın "kendisiyle konuşmayacağını" belirten Harry, artık kavga istemediğini ve "babasının ne kadar yaşayacağını bilmediğini" kaydetti.

76 yaşındaki Kral Charles'ın geçen yıl kanser tedavisi aldığı duyurulmuştu.

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa ettiler.

İstifa kararı, kıdemli kraliyet mensupları için yürürlükte olan güvenlik düzenlemeleri kapsamına alınmamaları anlamına gelmişti. Prens Harry, Birleşik Krallık'tan ayrılırken, polis koruması olmadan ülkesine dönmenin ailesi için çok tehlikeli olacağını söylemişti.

Harry, söz konusu güvenlik protokolüyle ilgili dava açmış ancak dava Cuma günü olumsuz sonuçlanmıştı.

ABD'de bulunan Prens Harry, kararın ardından California'da BBC'ye konuştu.

Harry, "Karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye götürebileceğim bir ortamı şu anda göremiyorum" dedi ve ekledi:

"Ailemin bir kısmıyla aramda birçok anlaşmazlık var. Ancak onları ben affettim. Ailemle barışmayı çok isterim. Kavgaya devam etmenin bir anlamı yok. Hayat değerli."

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden istifa ettikten sonra kendisine atanan güvenlik kademesinin düşürülmesi kararını yargıya taşımıştı.

Mahkemeden olumsuz karar çıkmasının ardından hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Harry, " Saray idaresinin eski moda teamüllerini" sorumlu tuttu.

Babası Kral 3. Charles'ın bu güvenlik anlaşmazlığına müdahale etmesini bekleyip beklemediği sorusuna Harry, "Ondan hiçbir zaman bunu istemedim. Kendisinin bir adım geride durmasını ve işi uzmanlara bırakmasını istedim" dedi.

Prens Harry, söz konusu güvenlik anlaşmazlığı yüzünden, İngiltere'ye yalnızca Kraliyet Ailesi'nin davetiyle güvenli olarak dönebileceği bir durumun oluştuğunu dile getirdi.

Karısı ve çocuklarının İngiltere'ye gidemeyerek neler kaçırdığı sorusuna ise Harry, "Aslında her şeyi. Ben ülkemi çok seviyorum. Orada bazı kişilerin yaptıklarına rağmen, her zaman sevdim. Çocuklarıma kendi ülkemi gösterememek oldukça üzücü" dedi.

Hukuki yolları daha fazla zorlamayacağını da söyleyen Harry, "Son karar artık mahkemeler yoluyla gidecek daha fazla yol olmadığını kanıtladı" dedi ve hükümetin söz konusu teamüllerde değişiklik yapılması yönünde adım atmasını bekleyeceğini söyledi.

Sussex Dükü ve Düşesi, Haziran 2020'de California eyaletindeki Montecito'ya taşındı.

Çift o dönemde, oğulları Archie'yi büyütmek ve yeni kurdukları Archewell Vakfı'na odaklanmak için kendilerine ait bir alana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Kızları Lilibet 2021 yılında dünyaya geldi.

Çift, Haziran 2022'de 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılının kutlamalarına ve Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'ye döndü.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin resmi görevlerinden çekilmeleri kıdemli kraliyet mensupları için yürürlükte olan güvenlik düzenlemeleri kapsamına alınmamaları anlamına gelmişti.

Prens Harry, Birleşik Krallık'tan ayrılırken, polis koruması olmadan ülkesine dönmenin çok tehlikeli olacağını söylemişti.

Temmuz 2022'de Presin Yüksek Mahkeme'de karara itiraz etmesine izni verilmişti.