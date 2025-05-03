Prens Harry'den Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Prens Harry'den Barış Çağrısı

Prens Harry\'den Barış Çağrısı

Prens Harry, BBC'ye verdiği mülakatta ailesiyle barışmak istediğini belirtti.

03.05.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu ve Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere'de kendisine sağlanan güvenlik protokolüyle ilgili davayı kaybetmesinin ardından sessizliğini BBC'ye bozdu.

Prens Harry BBC'ye verdiği duygusal mülakatta, Kraliyet Ailesi'yle "barışmak istediğini" söyledi.

Yaşanan güvenlik ihtilafı nedeniyle babası Kral 3. Charles'ın "kendisiyle konuşmayacağını" belirten Harry, artık kavga istemediğini ve "babasının ne kadar yaşayacağını bilmediğini" kaydetti.

76 yaşındaki Kral Charles'ın geçen yıl kanser tedavisi aldığı duyurulmuştu.

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa ettiler.

İstifa kararı, kıdemli kraliyet mensupları için yürürlükte olan güvenlik düzenlemeleri kapsamına alınmamaları anlamına gelmişti. Prens Harry, Birleşik Krallık'tan ayrılırken, polis koruması olmadan ülkesine dönmenin ailesi için çok tehlikeli olacağını söylemişti.

Harry, söz konusu güvenlik protokolüyle ilgili dava açmış ancak dava Cuma günü olumsuz sonuçlanmıştı.

ABD'de bulunan Prens Harry, kararın ardından California'da BBC'ye konuştu.

Harry, "Karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye götürebileceğim bir ortamı şu anda göremiyorum" dedi ve ekledi:

"Ailemin bir kısmıyla aramda birçok anlaşmazlık var. Ancak onları ben affettim. Ailemle barışmayı çok isterim. Kavgaya devam etmenin bir anlamı yok. Hayat değerli."

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden istifa ettikten sonra kendisine atanan güvenlik kademesinin düşürülmesi kararını yargıya taşımıştı.

Mahkemeden olumsuz karar çıkmasının ardından hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Harry, " Saray idaresinin eski moda teamüllerini" sorumlu tuttu.

Babası Kral 3. Charles'ın bu güvenlik anlaşmazlığına müdahale etmesini bekleyip beklemediği sorusuna Harry, "Ondan hiçbir zaman bunu istemedim. Kendisinin bir adım geride durmasını ve işi uzmanlara bırakmasını istedim" dedi.

Prens Harry, söz konusu güvenlik anlaşmazlığı yüzünden, İngiltere'ye yalnızca Kraliyet Ailesi'nin davetiyle güvenli olarak dönebileceği bir durumun oluştuğunu dile getirdi.

Karısı ve çocuklarının İngiltere'ye gidemeyerek neler kaçırdığı sorusuna ise Harry, "Aslında her şeyi. Ben ülkemi çok seviyorum. Orada bazı kişilerin yaptıklarına rağmen, her zaman sevdim. Çocuklarıma kendi ülkemi gösterememek oldukça üzücü" dedi.

Hukuki yolları daha fazla zorlamayacağını da söyleyen Harry, "Son karar artık mahkemeler yoluyla gidecek daha fazla yol olmadığını kanıtladı" dedi ve hükümetin söz konusu teamüllerde değişiklik yapılması yönünde adım atmasını bekleyeceğini söyledi.

Sussex Dükü ve Düşesi, Haziran 2020'de California eyaletindeki Montecito'ya taşındı.

Çift o dönemde, oğulları Archie'yi büyütmek ve yeni kurdukları Archewell Vakfı'na odaklanmak için kendilerine ait bir alana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Kızları Lilibet 2021 yılında dünyaya geldi.

Çift, Haziran 2022'de 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılının kutlamalarına ve Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'ye döndü.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin resmi görevlerinden çekilmeleri kıdemli kraliyet mensupları için yürürlükte olan güvenlik düzenlemeleri kapsamına alınmamaları anlamına gelmişti.

Prens Harry, Birleşik Krallık'tan ayrılırken, polis koruması olmadan ülkesine dönmenin çok tehlikeli olacağını söylemişti.

Temmuz 2022'de Presin Yüksek Mahkeme'de karara itiraz etmesine izni verilmişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Prens Harry, Güvenlik, Politika, Magazin, Hukuk, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Harry'den Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:33:43. #7.13#
SON DAKİKA: Prens Harry'den Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.