Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi - Son Dakika
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Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

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Prens William, Kate\'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
23.05.2025 11:37  Güncelleme: 11:44
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Prens William, Kate\'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
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Prens William ve Kate Middleton, BAE Systems tersanesinde HMS Glasgow'un isimlendirme ritüelindeydi. Kate, İskoç viskisi şişesi ile gemiyi resmen isimlendirdi. Çift ayrılırken, kalabalıktan bir hayırsever prensese 'çok güzelsin!' demekten kendini alamadı. William ise bu iltifata 'Bunu söylemek zorunda değilsin, merak etme!' diyerek espri yaptı. Törensel eylemin gemiye ve mürettebatına iyi şans ve talih getirdiği söyleniyor.

Prens William, Perşembe öğleden sonra kraliyet hayranlarından birinin Kate'i "güzel" diye nitelemesi üzerine kalabalığa nüktedan bir cevap verdi.

Galler Prensi ve Prensesi, River Clyde kıyısındaki Scotstoun'daki BAE Systems tersanesinde HMS Glasgow'un geleneksel isimlendirme rituelindeydi.

43 yaşındaki Kate, gövdesine yerel İskoç viskisi şişesini çarparak HMS Glasgow'u resmen isimlendirdi. Çıkış için görünümünü uygun şekilde denizci tarzında tutan kraliyet üyesi, İngiliz markası Suzannah London'dan 1.850 sterlinlik lacivert ve beyaz palto elbise giydi ve ilk kez 2024'te Trooping the Colour'da giydiği Philip Treacy'den uyumlu gösterişli bir şapka taktı.

Çift ayrılırken, kalabalıktan bir hayırsever prensese "çok güzelsin!" demekten kendini alamadı.

Ve kocasını dışarıda bırakmamak için "Sen de, William!" diye ekledi. Bu anlar yerel haber kuruluşu Clyde News tarafından kaydedildi.

Sürpriz iltifattan açıkça eğlenen 42 yaşındaki William, "Bunu söylemek zorunda değilsin, merak etme!" diye espri yaptı.

Kalabalık onun kendini küçük düşüren yorumuna gülme patlaması yaşarken, çift yoğun bir öğleden sonranın ardından veda etti.

Daha önce, birkaç yüz BAE çalışanı, aileleri ve 45 kişilik gemi mürettebatından oluşan bir kalabalığın önünde podyuma çıkan Kate, zamana göre onurlandırılan sözleri söyledi: "Bu gemiyi HMS Glasgow olarak isimlendirme zevkine sahibim, Tanrı ona ve içinde seyahat edecek herkese bereket versin."

Prenses daha sonra, yakındaki Clydeside Damıtımevi tarafından yapılan özel tek malt viski şişesini serbest bırakmak için küçük kırmızı bir "fırlatma" düğmesini çevirdi.

Törensel eylemin gemiye ve mürettebatına iyi şans ve talih getirdiği söyleniyor.

Damıtımevi, HMS Glasgow inşaatının başladığı yıl olan 2017'de kapılarını açtı ve bu durum, Glasgow'un denizcilik mirasının iki modern ikonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Satılan her viski şişesi, Prensesin koruyucusu olduğu ve şehirdeki çocukların ruh sağlığını destekleyen HMS Glasgow'un seçtiği hayır kurumu Place2Be'ye bağış içerecek.

Prenses, Haziran 2021'de son teknoloji Type 26 denizaltı karşıtı fırkateyn olan 8.000 tonluk savaş gemisinin sponsoru olarak seçildi ve gemiye "gerçek bir ilgi" duyduğu ve "gemide hizmet edeceklerin yaşamlarına ilgi" gösterdiği söyleniyor.

Bir yıl sonra Kate, Windsor Kalesi'nde HMS Glasgow'dan Kraliyet Donanması denizcileriyle geminin ilerlemesi ve Kraliyet Donanması'ndaki deneyimleri hakkında konuşmak için buluştu.

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Prens William, Kate\'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

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Son Dakika Dünya Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi - Son Dakika

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