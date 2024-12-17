Rus NBC Komutanı Kirillov Moskova'da Patlamada Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Rus NBC Komutanı Kirillov Moskova'da Patlamada Öldü

Rus NBC Komutanı Kirillov Moskova\'da Patlamada Öldü

Korgeneral İgor Kirillov, Moskova'daki patlamada hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

17.12.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus Ordusu'nun Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Güçleri (NBC) Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Moskova'daki bir patlamada öldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kirillov'un sabah bir apartmandan çıkarken bir motorsiklete saklanmış patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü duyurdu.

Kirillov'un asistanının da patlamada öldüğü bildirildi.

Ekim ayında İngiltere, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına komuta ettiği ve " Kremlin'in dezenformasyonunun önemli bir ağzı olduğu" gerekçesiyle Kirillov'a ambargo koymuştu.

Pazartesi günü de Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kirillov'un "yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumlu olduğu" gerekçesiyle, Rus generali gıyabında mahkum etmişti.

Rusya'nın başlıca soruşturma makamı olan Soruşturma Komitesi "iki askerin cinayeti" konusunda ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada "Soruşturmacılar, adli tıp uzmanları ve operasyonel hizmetlerin tamamının olay yerinde çalıştığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Suçun hangi koşullarda işlendiğini belirmemek amacıyla soruşturma ve operasyonel arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor" denildi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Korgeneral, Politika, Güvenlik, Moskova, Savunma, Rusya, Terör, Dünya, Nbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus NBC Komutanı Kirillov Moskova'da Patlamada Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: Rus NBC Komutanı Kirillov Moskova'da Patlamada Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.