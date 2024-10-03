Rusya-Çin İlişkileri Güçleniyor

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Çin'in müreffeh ve istikrarlı bir ülke olmasıyla ilgilendiğini, Çin'in ise güçlü ve başarılı bir Rusya'ya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına verdiği röportajda, Rusya ve Çin ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu belirterek, Rusya'nın Çin'in müreffeh ve istikrarlı bir ülke olmasıyla ilgilendiğini, Çin'in ise güçlü ve başarılı bir Rusya'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İkili ilişkilerin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla konuşan Lavrov, "Bugün Rusya-Çin iş birliği, yeni bir döneme giren kapsamlı bir ortaklık ve stratejik etkileşim niteliğini kazanmıştır" dedi.

İki büyük güç arasında iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ruhuyla örnek bir ilişki modeli oluşturmayı başardıklarını vurgulayan Sergey Lavrov, "Ancak en önemlisi stratejik bilgelik ve dayanıklılık göstermeyi başarmış olmamızdır" ifadelerini kullandı.