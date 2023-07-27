Rusya'da Turistleri Taşıyan Helikopter Elektrik Kablolarına Takılarak Düştü: 6 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da Turistleri Taşıyan Helikopter Elektrik Kablolarına Takılarak Düştü: 6 Ölü, 7 Yaralı

27.07.2023 13:17

Rusya'nın Altay Bölgesi'nde turistleri taşıyan Mİ-8 tipi helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Yaralananlar hastanede tedavi altına alındı ve 3 kişinin durumu kritik.

Rusya'da turistleri taşıyan helikopterin inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Altay Bölgesi'nde turistleri taşıyan Mİ-8 tipi helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. 15 yolcu, 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanede tedavisi devam ederken 3 kişinin durumun kritik olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Altay, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Turistleri Taşıyan Helikopter Elektrik Kablolarına Takılarak Düştü: 6 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu
13:49 Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! "Aşkın Olayım" şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı
13:28 Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı
13:24 Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
13:03 Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı
13:01 Kargo firmasındaki skandal görüntülerde yer alan 3 çalışan kovuldu
12:56 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni düzenleme: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:54 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni çalışma! Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:53 Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş
12:51 Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 15:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da Turistleri Taşıyan Helikopter Elektrik Kablolarına Takılarak Düştü: 6 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement