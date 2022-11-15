"Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı - Son Dakika
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"Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı

15.11.2022 10:02

Rusya'da yaşayan Boriska Kipriyanovich isimli genç yıllar önce uzayla ilgili anlattıklarıyla dünyada gündem olmuştu. Genç adam Mars'tan geldiğini ve görevinin insanlığı kurtarmak olduğunu dile getirmişti. Boriska Kipriyanovich ve annesinin sırra kadem basması ise olayın gizemini artırdı.

Volgograd kentinde yaşayan Boriska Kipriyanovich önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasındaki nükleer savaştan sağ çıktığını iddia etmişti. Ailesi de çocuğun anlatımlarına ek olarak "Ona hiçbir şey öğretmememize rağmen 1 yaşından beri Mars'la ilgili konuşuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"İKİ GRUP ARASINDA SAVAŞ ÇIKTI"

Boriska Kipriyanovich, gündem olduğu o dönemde Mars'ta yaşadıklarını çok iyi hatırladığını ve Kızıl Gezegen'de iki grup arasındaki nükleer savaşın büyük yıkım yarattığını anlattı. Kipriyanovich, savaş sırasında çok kişinin vurulduğunu ancak hala hayatta kalanlar olduğunu öne sürdü.

'Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı

"EV VE SİLAH YAPMAYI ÖĞRENDİLER"

Kipriyanovich, Kızıl Gezegen'le ilgili daha da korkunç bilgiler verdi. Buna göre Mars'ta yaşayanların ev ve silah yapmayı öğrendiğini ancak onların kendisini şimdilik göstermeye niyetli olmadığını dile getirdi. Rus genç, insan yaşamıyla ilgili olarak ise, "Büyük Gize Sfenksi'nin arkasında ortaya çıkarılması gereken bir sır var. Bu sır ortaya çıktığında insanların da hayatı değişecek. Piramitte bir açılma mekanizması var ancak tam hatırlamıyorum" diye konuştu.

'Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı

ANNESİYLE KAYIPLARA KARIŞTI

Boriska Kipriyanovich'in eskin zekası ve yüksek IQ seviyesi ile bilim adamlarını şaşırttı. Boriska'nın annesi doktordu ve oğlu hakkında, oğlunun IQ seviyesinin her zaman çok yüksek olduğunu iddia etmişti. Birkaç aylıkken konuşmaya, bir buçuk yaşında yazmaya ve okumaya başladı. Ailesi ona uzaydan bahsettiğinde, sık sık Mars'tan bahsetmeye başlar ve genç yaşta uzaylı uygarlığı ve uzaydan bahsederdi. Şimdilik Boris ve annesi ortadan kayboldu, bu da hikayelerini daha da gizemli kılıyor. Kipriyanovich ve annesinin ücra bir köyde devlet koruması altında yaşadığı iddia edildi.

'Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı
'Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı
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SON DAKİKA: "Mars'ta doğdum diyerek ürkütmüştü! Esrarengiz genç ve annesi sırra kadem bastı - Son Dakika
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