Rusya ve Çin, BRICS Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile BRICS Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşme öncesi açılış konuşmasında, "Astana'da kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz bir toplantıda, Mayıs 2024'te yapılacak geleneksel Rus-Çin zirvesine ilişkin izlenimlerimizi paylaştık. Başkanlarımız, Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklığın stratejik iş birliğinin daha ileri sonuçlarına yönelik ilerlemenin ana yönünü belirledi. Başta BM Güvenlik Konseyi, BRICS, ŞİÖ, G20, APEC ve diğer çok taraflı formatlar olmak üzere dış politika koordinasyonuna özen gösterme konusunda özel bir sorumluluğumuz bulunmaktadır" dedi.