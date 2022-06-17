Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin - Son Dakika
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BBC

Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin

17.06.2022 12:41
Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin

Kinder çikolata ürünlerinde ortaya çıkan salmonella bakterisi nedeniyle 13 farklı ülkede yüzlerce kişinin hastalanması üzerine mühürlenen Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası, koşullu izinle yeniden açılacak.

Kinder çikolata ürünlerinde ortaya çıkan salmonella bakterisi nedeniyle 13 farklı ülkede yüzlerce kişinin hastalanması üzerine mühürlenen Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası, koşullu izinle yeniden açılacak.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FASFC), Ferrero fabrikasının yeniden açılması için üç aylık şartlı ruhsat verildiğini açıkladı.

Ajansa göre, bu süre boyunca fabrikadaki tüm ham madde ve üretilen ürünler piyasaya sürülmeden önce gıda güvenliği kurumu uzmanları tarafından incelenecek. Yapılan analizler sonunda, gerekli koşullara uygun sonuçlar gösteren ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilecek.

Ajans bu kararın, Ferrero'nun dahili işleyişi ve tesisin altyapısı üzerinde birkaç hafta süren kapsamlı incelemeden sonra alındığını bildiridi.

FASFC'ye göre, İtalya merkezli şirket, şu anda gıda güvenliği düzenlemeleri ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde çalışmak için gerekli garantileri sundu.

Bunun üzerine, tüm dahili işleyişin üç ay boyunca kontrol edilmesi koşuluyla, fabrikaya geçici ruhsat verildi.

Kinder çikolata ürünlerinden yiyen, çoğunluğu çocuk birçok kişiye salmonella bakterisinin bulaşması üzerine, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikası 8 Nisan'da FASFC tarafından mühürlenmişti.

FASFC, ruhsatını iptal ettiği Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar vermişti.

Yapılan incelemeler sonucu, salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, fabrikada çikolata ürünleri içeren bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıktı.

Ferrero yetkililerinin, bu bilgiyi Belçika makamlarından sakladığı belirlendi.

Belçika Savcılığı da, salmonella bakterisi vakaları nedeniyle, Ferrero hakkında adli soruşturma başlattı.

İlk olarak Şubat ayında İngiltere'de ortaya çıkan Salmonella bakterisi şikayetleri, kısa sürede, değişik ülkelerde de görülmeye başladı.

Avrupa, Kanada ve ABD'de Kinder çikolata ürünleri aracılığıyla çoğunluğu çocuk en az 423 kişiye salmonella bakterisi bulaştı.

Salmonella bakterisi bulaşan kişilerin yüzde 40'ı hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Salmonella bakterisi: Belçika'da Kinder çikolatalarını üreten Ferrero fabrikasına şartlı izin - Son Dakika

BBC
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