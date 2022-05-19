Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

19.05.2022 04:39
Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) paylaştığı verilere göre 12 ülke arasında en fazla enfeksiyon İngiltere'de görüldü.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi.

Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

ECDC'den yapılan açıklamaya göre, Salmonella bakterisinden en fazla etkilenen kesim 16 yaşından küçük çocuklar oldu. Bu çocukların yüzde 41'i hastaneye kaldırıldı.

Şubat ayında İngiltere'de ilk Salmonella bakterisinin ortaya çıkması üzerine Avrupa çapında araştırma başlatıldı.

Bakterinin, ilk kez İtalya merkezli Ferrero'nun Belçika Arlon'daki fabrikasında 15 Aralık'ta ortaya çıktığı belirlendi. Belçika'daki tesiste, Kinder Sürpriz başta olmak üzere, çok sayıda çikolata markası üretiliyor.

Çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde saptanan Salmonella bakterisi konusunda Ferrero yetkililerinin, resmi makamları bilgilendirmediği ortaya çıkınca, Belçika makamları, fabrikayı mühürledi.

ECDC'ye göre, salgının olası kaynağı olan Belçika Arlon'da üretilen çikolata ürünleri raflardan kaldırıldı. ECDC, küresel çapta Ferrero ütünlerinin toplatılmasının, Salmonella bakterisi bulaşma riskini azalttığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı
Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Salmonella, England, Kinder, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 04:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement