Salmonella: Kinder çikolatalarında ortaya çıkan bakteri Belçika'da en az 62 kişiye bulaştı - Son Dakika
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BBC

Salmonella: Kinder çikolatalarında ortaya çıkan bakteri Belçika'da en az 62 kişiye bulaştı

13.05.2022 23:56
Salmonella: Kinder çikolatalarında ortaya çıkan bakteri Belçika'da en az 62 kişiye bulaştı

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer bazı ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisinin Belçika'da şu ana kadar en az 62 kişiye bulaştığı belirlendi.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer bazı ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisinin Belçika'da şu ana kadar en az 62 kişiye bulaştığı belirlendi.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Kurumu'nun (Sciensano), dışkı örneklerin analizi ve hasta anketleri yoluyla saptadığı 62 Salmonella vakası, Arlon'daki Ferrero fabrikasıyla bağlantılı çıktı.

FAVV, Salmonella enfeksiyonlarında önemli bir artış beklenmediğini bildirdi. FAVV Sözcüsü Hélène Bonte, Salmonella saptanan kişilerin 19'unun 1 ile 5 gün arasında hastanede kaldıklarını, bakteriden en fazla çocukların etkilendiğini söyledi.

Sözcüye göre, bakteriden etkilenenler ortalama 6 yaş civarındaki çocuklardı. En yaşlı hasta ise 47 yaşındaydı. Bu kişilerde ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtiler görüldü.

Nisan ayında, aralarında İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde, Kinder çikolata ürünlerini yedikten sonra hastalanan kişilerin ortaya çıkması üzerine, inceleme başlatıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Nisan ayında Kinder çikolata ürünleri ile bağlantılı olarak Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç ve İngiltere'de 150 civarında Salmonella vakasının belirlendiğini açıklamıştı.

Bakterinin ilk olarak geçen yıl 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığını ortaya çıkmıştı.

Aralık ayında ortaya çıkan bakteri ile ilgili ilk başvuru 7 Ocak'ta İngiltere'de yapıldı.

Fabrikanın iç kontrolleri sırasında çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde saptanan Salmonella bakterisi konusunda Ferrero yetkililerinin, resmi makamları bilgilendirmediği belirlendi.

Bunun üzerine Belçika makamları, Ferrero fabrikasını mühürledi. Belçika Arlon'da üretilen tüm Kinder çikolata ürünleri de raflardan toplatıldı. Belçikalı yetkililer, fabrikanın kapatılmasının, "boşuna alınmış bir karar olmadığını" vurguladı.

İtalya merkezli Ferrero şirketi, üretimi yeniden başlatmak için geçen hafta sonu Belçika makamlarına resmi başvuruda bulundu. FAVV şimdi başvuruyu değerlendiriyor.

İncelemeler sonunda sonuçları olumlu çıkarsa, Ferrero'ya üretime yeniden başlaması için geçici bir yetki belgesi verilecek. Üç ay sonra da fabrikanın üretime devam edip etmeyeceği konusunda nihai bir bir değerlendirme yapılacak.

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Son Dakika Dünya Salmonella: Kinder çikolatalarında ortaya çıkan bakteri Belçika'da en az 62 kişiye bulaştı - Son Dakika

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