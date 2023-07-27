Şam'da araçta bomba patladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Şam'da araçta bomba patladı: 1 ölü, 4 yaralı

27.07.2023 21:05

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. İki gün önce de aynı bölgede bir patlama meydana gelmiş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'ta patlama meydana geldi. Araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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Suriye, Şam, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'da araçta bomba patladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şam'da araçta bomba patladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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