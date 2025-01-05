Şam Uluslararası Havalimanı 7 Ocak'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor - Son Dakika
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Dünya

Şam Uluslararası Havalimanı 7 Ocak'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Şam Uluslararası Havalimanı 7 Ocak\'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara yeniden açılacak. Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı, havaalanlarının uluslararası uçuşlara hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

05.01.2025 08:59  Güncelleme: 09:00
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SURİYE'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi. Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıkların sürdüğünü kaydederek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Şam Uluslararası Havalimanı 7 Ocak'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor - Son Dakika

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