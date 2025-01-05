Şam Uluslararası Havalimanı 7 Ocak\'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

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SURİYE'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi. Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıkların sürdüğünü kaydederek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.