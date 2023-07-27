San Francisco-Oakland Köprüsü'nde Çıplak Kadın Araçlara Ateş Açtı

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco-Oakland Köprüsü'nde trafiğin yoğun olduğu saatte bir kadın çıplak şekilde araçtan inerek diğer araçlara ateş açtı.

Garip sahne, Salı günü (27 Temmuz) San Francisco-Oakland Bay Köprüsü'nde meydana geldi.

Olayın görüntüleri, kadının çıplak bir şekilde otoyolun ortasında durarak elinde bir silah tuttuğunu ve diğer araçlara doğrulttuğunu gösteriyor.

Polis, saat 16:40 civarında San Francisco Körfezi'ni geçen I-80 köprüsünde bir başka sürücünün silahı onlara doğrulttuğunu bildiren bir sürücüden rapor aldıklarını söyledi.

Kadın daha sonra şeridinin ortasında durdu, aracından indi ve diğer sürücülere bağırmaya başladı.

Sonunda arabasına geri döndü ve Oakland'a doğru sürmeye devam etti, ancak bir otoyol gişesinde tekrar durdu ve bu sefer silahsız ve çıplak olarak inerek diğer sürücülere ateş etmeye başladı, polis The Post'a söyledi.

Adı belirtilmeyen çıplak kadın, ardında sıkışmış dolu araçlara rastgele ateş ederken görüntülendi.

Kendisine teslim oluncaya kadar silahını havaya ateş ettiği görüldü ve polisler olay yerine gelerek silahını bırakması için ikna etti ve olaysız bir şekilde gözaltına aldılar.

Neyse ki herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve şüphelinin motivasyonu belirsizdi.

Yerel bir hastaneye zihinsel sağlık kontrolüne alındı ve taburcu edilmesinin ardından belirsiz suçlamalarla tutuklanacaktı.

Yaklaşık 40 milyon kişiyi taşıyan köprü, doğu istikametinde bir saatten fazla süreyle kapatıldı ve akşama kadar devam eden gecikmelere neden oldu.