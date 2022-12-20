Saplantılı hayranı hayatını cehenneme çevirdi! Evine gizlice girip çıplak görüntülerini kayda almış

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İnternette cinsel içerikli görüntüler satarak büyük paralar kazanan Amerikalı model 24 yaşındaki Hannah Palmer'ın başı takıntılı bir hayranı yüzünden belada. Hannah, kendisine arkadaş olma teklifleri ettiği, hayranını her seferinde geri çevirdi.

Bir gün annesinin evine giden model, hayranını bir anda annesinin evinde görünce büyük şok yaşadı. Hayranının sürekli kendisini takip etmesinden korkan model, koruma tutmak zorunda kaldı fakat bu durum yine de hayranının durdurmaya yetmedi.

Hayranı busefer gizliden modelin evine girip yatak odası ve duşta videolarını çekip internet üzerinden yayınladı. Videolarının yayınlandığından haberi olmayan model, bir gün Google üzerinden ismini ararken, bir anda hayranın çektiği videolar ile karşılaştı. Aynı hayranın, başka kadınların da videolarını paylaştığını gördü.

Takıntılı hayranından kurtulmak için evini ve telefonunu değiştirmesine rağmen, saplantılı hayranından modele cinsel içerikli ve ölüm tehdidi içeren mesajlar geldi.

Hannah, polise başvurmasına rağmen yetkililerin hayranını yakalamak için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.