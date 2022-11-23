Oğlunu taciz eden adamı bıçaklayarak öldüren kadın tahliye oldu, BBC spikerleri yaşananları dinleyince büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Oğlunu taciz eden adamı bıçaklayarak öldüren kadın tahliye oldu, BBC spikerleri yaşananları dinleyince büyük şaşkınlık yaşadı

23.11.2022 17:36

Sarah Sands adlı kadın, 8 yıl önce 12 yaşındaki oğlu Bradley'i taciz ettiğini öğrendiği 77 yaşındaki bir adamı 8 kez bıçaklayarak öldürdü. 2018'de serbest bırakılan kadın, BBC sabah programında yaşananları anlattı. Sands'in, "Oğlumun bir evde tacize uğradığını duymamın ardından o adamın evine gittim ve 8 kez bıçakladım. Hayatım bundan sonra yokuş aşağı gitti. Suçumu da hiçbir zaman saklamadım" sözleri sonrası BBC spikerlerinin şoke olduğu anlar dikkat çekti.

2014'te bir sonbahar gecesinde Sarah Sands adlı kadın, Londra'nın doğusundaki evlerinde bulunduğu sırada aldığı korkunç haber nedeniyle 77 yaşındaki bir adamın evine doğru yola çıktı. Oğlunun bu adam tarafından taciz edildiğini duyan öfkeli anne Sarah Sands, eve girdikten sonra söz konusu şahsı bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUK TACİZİNDEN HÜKÜM GİYDİ

Sarah'ın öldürdüğü kişi, Silvertown'daki mülkte genç erkeklere karşı cinsel suçlar işlediği gerekçesiyle suçlandı ve hüküm giydi. Ancak 77 yaşındaki adamın suçlu olması, Sarah'ı cezadan kurtarmadı. Sarah, 2015 yılında çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

77 yaşındaki Michael Pleasted

2018 YILINDA TAHLİYE OLDU

Aldığı cezanın bir bölümünü çeken Sarah Sands, 2018 yılında cezaevinden tahliye olarak, yeniden günlük hayatına ve çocuklarının yanına döndü. Fakat Sarah'ın artık eskisi gibi bir hayatı yoktu. Bir kesim Sarah'a destek verirken, başka bir kesim de eleştirilerin hedefine koydu.

BBC'NİN SABAH PROGRAMINA KATILDI

Sarah Sands dün sabah saatlerinde de BBC'nin sabah programına katılarak başından geçen olay ve oğlunun taciz davasıyla ilgili bilgi verdi. Sarah'ın, "Olaydan sonra neredeyse her şeyimi kaybettim. Resmen yokuş aşağı gitmiştik. Olayı duyduğumda o adamın kim olduğu önemli olmaktan çıktı. Suçumu da kabul ettim, kaçmadım" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Oğlunu taciz eden adamı bıçaklayarak öldüren kadın tahliye oldu, BBC spikerleri yaşananları dinleyince büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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