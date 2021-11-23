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Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı! - Son Dakika

Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!

23.11.2021 14:49

Rusya'da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadın gözünü kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar kentinde evli bir çift arasında tartışma çıktı. Sarhoş olduğu öğrenilen koca, tartışmanın dozu artınca mutfağa gidip çekmeceden büyük bir bıçak aldı.

BIÇAĞI GÖZÜNE SAPLADI

60 yaşındaki eşi Larisa'nın üzerine yürüyen sarhoş adam karısının gözüne bıçak sapladı. Komşuları tarafından çığlıkların duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Saldırgan koca polisler tarafından karakola götürüldü. Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bilinci yerinde olan kadın ameliyata alındı. Doktorların uzun süren çabasıyla kadının gözüne saplanan bıçak çıkarıldı. Bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi. Talihsiz kadın bıçağın saplandığı gözünü kaybetti.

TUTUKLANDI

Krasnodar savcılığı dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatırken gözaltında tutulan kocanın da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!

Krasnodar, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı! - Son Dakika Dünya


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