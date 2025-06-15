Sarkozy Onur Nişanını Kaybetti

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kesinleşen hapis cezası nedeniyle ülkeye hizmetlerinden dolayı verilen onur nişanını (Legion d'honneur) kaybetti.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nicolas Sarkozy'den ülkenin en büyük nişanı Legion d'honneur ve Ulusal liyakat nişanının (Ordre national du Merite) geri alındığı bildirildi. Sarkozy'den hakkındaki hapis cezası kararının kesinleştiği Aralık 2024'ten bu yana sahip olduğu onur nisasını geri alınması bekleniyordu.

Fransa'da yasalar gereği, hakkında bir yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan onur ve liyakat nişanı geri alınıyor.