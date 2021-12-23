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Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika

Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti

23.12.2021 14:06
Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti

İddiaya göre yolda yürüyen 35 yaşındaki kadın, biri 13 yaşında olmak üzere 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Kadın, bölgeden geçen bir köpek gezdiricinin yardımıyla kurtulurken, iddiaların odağındaki çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi.

İngiltere'ye bağlı Güney Doğu Londra'daki Plumstead kentinde meydana gelen olay, duyanların ağzını açık bıraktı. İddialara göre önceki salı akşam saat 11 sıralarında Lakedale Yolu'nda yürüyen kadın, 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, çalılıkların arasına götürdükten sonra kadına tecavüz etti.

KÖPEK GEZDİREN BİRİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Köpeğini gezdiren bir vatandaş, çalılıkların arasında bağıran kadının sesini duyarak hemen bölgeye koştu. Cesur vatandaş, kadını tecavüzcülerin elinden kurtardı. Tecavüzcüler ise kaçtı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ 13 YAŞINDA

Hem kadının hem de köpek gezdiren adamın ifadesi doğrultusunda çalışma gerçekleştiren ekipler, biri 13 yaşında olmak üzere iki kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti

England, Londra, Köpek, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti - Son Dakika
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