Senegal'de Muhalefet Lideri Ousmane Sonko Tutuklandı - Son Dakika
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Senegal'de Muhalefet Lideri Ousmane Sonko Tutuklandı

28.07.2023 21:48

Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko'nun tutuklandığı belirtildi. Sonko'nun partisi PASTEF'in Sözcüsü Ousseynou Ly, tutuklamayı doğrulayarak jandarmanın gelip Sonko'yu aldığını ifade etti. Sonko, daha önce tecavüz suçlamasından beraat etmiş ancak ahlaksız davranış suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet destekçileri, hapis cezasının Sonko'nun 2024 seçimlerinde aday olmasını engellemek için verildiğini iddia etmişti.

Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun tutuklandığı belirtildi.
Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko tutuklandı. Sonko'nun partisi PASTEF'in Sözcüsü Ousseynou Ly yaptığı açıklamada, "Ousmane Sonko tutuklandı. Evinin önünde jandarmalar vardı" dedi. Sonko'nun protokol başkanı Djibril Gueye Ndiay de tutuklamayı doğrulayarak jandarmanın gelip Sonko'yu aldığını ifade etti.
Senegal'deki olaylar
Senegal'de 2021 yılında masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Ousmane Sonko hakkındaki mahkeme kararının açıklamasının ardından destekçileri sokağa inerek polisle çatışmıştı. Mahkeme, 48 yaşındaki Sonko'yu tecavüz suçlamasından beraat ettirirken, 21 yaşından küçük kişilere karşı ahlaksız davranış olarak tanımlanan bir suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürmüştü. - DAKAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Senegal'de Muhalefet Lideri Ousmane Sonko Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal'de Muhalefet Lideri Ousmane Sonko Tutuklandı - Son Dakika
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