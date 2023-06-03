Senegal'de muhalif liderin hapis cezası protestolara neden oldu: 15 ölü - Son Dakika
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Senegal'de muhalif liderin hapis cezası protestolara neden oldu: 15 ölü

03.06.2023 20:41

Senegal mahkemesinin, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'ya hapis cezası vermesinin ardından çıkan olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de, Ziguinchor Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı muhalif lider Ousmane Sonko'ya hapis cezası verilmesinin ardından çıkan olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti. Başkent Dakar ile Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor'da, dün güvenlik güçleriyle çatışan göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. Araçları yakan ve marketlere zarar veren göstericilere, polis göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi. Çıkan olaylarda, 2'si güvenlik görevlisi, toplam 15 kişi hayatını kaybederken sokaklara askerlerin konuşlanması dikkati çekti.

GÜZELLİK SALONUNUN SAHİBİNE 2 YIL HAPİS CEZASI

Uluslararası kamuoyundan, Senegal hükümetine "tansiyonu geriletme" çağrısı yapıldı. Polisin, göstericilere ateş açmasından ötürü 21 yaşındaki oğlunu kaybettiğini ileri süren Seynabou Diop, oğlunun göğsüne aldığı mermiyle öldüğünü savundu.

Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada, tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ousmane Sonko ile yargılanan ve tecavüz olayının gerçekleştiği öne sürülen güzellik salonunun sahibi Ndeye Khady Ndiaye da "zinaya ve ahlaksızlığa zemin hazırlamak"tan 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

MUHALİF LİDER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğu belirtilerek parti destekçileri "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağrılmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalif lider, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı.

Sonko'nun aldığı bu cezanın adaylığına engel olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Senegal'de muhalif liderin hapis cezası protestolara neden oldu: 15 ölü - Son Dakika
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