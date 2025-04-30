Çin alev alev yanıyor! Son 2 günde iki gizemli patlama

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, bugün Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin başkenti Taiyuan'daki Xiaodian'a bağlı bir yerleşim bölgesinde patlama meydana geldi. Xinhua Haber Ajansı'nın itfaiyecilere dayandırdığı habere göre, patlamada 17 kişi yaralandı.

RESTORANDAKİ PATLAMADA 22 KİŞİ ÖLDÜ

Dün de kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında en az 22 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.