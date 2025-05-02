Sheinbaum ve Trump\'tan Olumlu Görüşme

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda 'son derece olumlu' bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Sheinbaum, açıklamasında, "Başkan Trump ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim; Hazine, Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakanlarının önümüzdeki günlerde ticaret dengemizi iyileştirecek ve her iki ülkenin de yararına olacak şekilde çözüm bekleyen konuları ilerletecek seçenekler üzerinde çalışmaya devam edecekleri konusunda mutabık kaldık" dedi.