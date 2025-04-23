Şi Cinping ve İlham Aliyev Buluştu

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, bu sabah başkent Pekin'de bulunan Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda gerçekleşti.